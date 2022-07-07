"АвтоВАЗ" с сентября планирует оптимизировать сборку при неполной занятости

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует осенью продлить для сотрудников подразделений автосборочного комплекса 4-дневный рабочий режим, но при этом ввести 5-дневный режим для всех трех производственных линий – один из нерабочих дней для персонала будет "скользящим". Об этом сообщается в группе администрации автопроизводителя в одном из приложений-мессенджеров.

Решение, согласно сообщению администрации, позволит обеспечить занятость большего количества работников завода.

"График, о котором идет речь, будет действовать с 12 сентября по 6 ноября", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "решения, принимаемые сегодня, носят превентивный характер, а их введение в действие будет зависеть от реальной ситуации на российском автомобильном рынке".

На "АвтоВАЗе" сокращенный 4-дневный рабочий режим действует с 6 июня. Планировалось, что он продлится до 4 сентября.

Первой после долгого простоя на "АвтоВАЗе" была перезапущена линия сборки Lada Granta: выпуск упрощенных версий модели возобновился 8 июня. В четверг, 7 июля, стартовала подготовка к перезапуску линии Niva, на которой в середине июля запланирован выпуск первых товарных Lada Niva Legend, а в августе – сборка Lada Niva Travel. В простое остается линия B0, на которой выпускались Lada Largus и Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero.

По итогам I полугодия в РФ было реализовано 74,714 тыс. автомобилей Lada, что в 2,7 раза (на 62,7%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются "Ростех" (32,3%) и ФГУП "НАМИ" (67,7%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".