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"АвтоВАЗ" вернул все подразделения на полную рабочую неделю

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Все предприятия и дочерние компании "АвтоВАЗа" с 29 августа перешли на режим полной рабочей недели, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В пятидневном режиме работает автозавод в Ижевске, где ранее выпускалась Lada Vesta. На автосборочном комплексе в Тольятти, где сейчас выпускаются Lada Granta (производство перезапущено с начала июня), а также модели Lada Niva Legend (бывшая 4х4; с середины июля) и Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet; с середины августа), введена шестидневная рабочая неделя со скользящим выходным.

"Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России", - заявил через пресс-службу президент компании Максим Соколов.

Он отметил, что с начала осени компания откроет дополнительный набор персонала на сборочные линии в Тольятти.

По данным АЕБ, за 7 месяцев 2022 года "АвтоВАЗ" продал в России 85 037 автомобилей Lada, что в 2,7 раза (на 63%) меньше, чем в январе-июле 2021 года. Доля компании составила 23,1% (-1,8 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из России являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".

АвтоВАЗ Минпромторг Максим Соколов Тольятти Ижевск
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