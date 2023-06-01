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Нефтегазовые компании планируют добиться импортозамещения IT-решений в отрасли к 2028 году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Нефтегазовые компании планируют создать индустриальный консорциум "Нефтегаз", с помощью которого рассчитывают к 2028 году на 100% закрыть отечественными решениями потребности в IT для отрасли. Об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках пленарного заседания форума "Цифровая независимость промышленной России".

Он напомнил, что в настоящее время действует индустриальный центр компетенций (ИЦК) "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование", куда вошли 13 крупнейших отраслевых компаний. "Был сбор потребностей для импортозамещения, мы определили 12 ключевых направлений работы, от геологоразведки по всей цепочке до сбыта. В прошлом году выбрали 28 проектов, как особо значимые. Государственного финансирования не просили, разработка идет в рабочем режиме компаниями-участниками. В основном эти проекты будут реализованы к концу 2025 года", - сказал он.

Между тем анализ ситуации показал, что перед отраслью стоит ещё огромное число задач в сфере IT, отметил Дюков. "Учитывая то, что решение этих задач выходит за рамки ИЦК, мы договорились создать индустриальный консорциум "Нефтегаз". Его задачей станет достижение отраслевой технологической независимости, 100%-ное покрытие индустриального ландшафта российским ПО.

На первом этапе в консорциум войдет большинство участников ИЦК, в дальнейшем мы предполагаем расширение состава, в том числе за счет заинтересованных организаций из других отраслей. Также рассчитываем, что в будущем участниками консорциума могут стать компании и технологические партнеры из дружественных стран", - рассказал он.

Участниками консорциума "Нефтегаз" планируют стать: "Газпром нефть", "Газпром", "СИБУР", "НОВАТЭК", "Зарубежнефть", "Транснефть", "Татнефть", "Росгеология", "ЛУКОЙЛ", "МХК ЕвроХим". Подписание соглашения о сотрудничестве между будущими участниками консорциума ожидается на ПМЭФ.

"Как результат деятельности консорциума мы видим, что отраслевой ландшафт станет на 100% покрыт отечественными решениями, по эффективности соответствующими или превосходящими зарубежные аналоги. Будет создан каталог индустриального ПО, решения которого станут доступны для тиражирования. Будет создана среда и инструменты для эффективной совместной разработки и внедрения индустриального ПО. Эти задачи мы хотим окончательно решить к 2028 году", - отметил глава "Газпром нефти".

Александр Дюков Газпром нефть IT
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