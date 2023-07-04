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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Правкомиссия одобрила поправки Минфина о замещении суверенных евробондов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила подготовленные Минфином поправки к Бюджетному кодексу, которые дают правительству право по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов РФ на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых евробондов невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.

Изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям РФ и для обеспечения соблюдения прав владельцев данных долговых инструментов, отмечает министерство.

Поправки наделяют правительство соответствующими полномочиями, решения же о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься им дополнительно, подчеркивается в сообщении.

30 июня о подготовке Минфином поправок в Бюджетный кодекс, предполагающих возможность замещения суверенных валютных еврооблигаций РФ локальными гособлигациями, основные параметры которых будут совпадать с параметрами евробондов, в том числе через уступку прав по евробондам, сообщал источник "Интерфакса".

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным евробондам России в рублях, такой порядок обслуживания внешнего госдолга был утвержден указом президента от 22 июня 2022 года. Но для многих владельцев еврооблигаций России этот порядок "сопряжен со сложной процедурой сбора и подачи документов, необходимых для получения каждой очередной выплаты, и не решает проблему со вторичным обращением данных долговых инструментов", говорилось в пояснительной записке к законопроекту, с текстом которой ознакомился "Интерфакс".

В целом поправка создает возможность замещения находящихся в обращении выпусков еврооблигаций РФ по аналогии с существующим механизмом для российских корпоративных еврооблигаций (соответствующие изменения для корпоративных заемщиков были приняты в июле прошлого года - ИФ), сообщалось в документе. При этом замена долговых бумаг будет носить технический характер и не повлияет на долговую нагрузку федерального бюджета, отмечал Минфин.

Минфин правительство
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