МосБиржа провела размещение еще одного выпуска цифровых финансовых активов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Московская биржа провела размещение нового выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), эмитентом которого стал "Ростелеком", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Выпуск структурирован в форме денежных требований с возможностью вторичного обращения на платформе оператора обмена МосБиржи. Объем выпуска составил 200 млн рублей при сроке обращения 4 дня и ставке 15,26% годовых. Таким образом, "Ростелеком" расширил инфраструктуру заимствований.

Банк России в августе предоставил лицензию и включил МосБиржу в реестр операторов обмена ЦФА, право на ведение деятельности оператора информационной системы предоставлено Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу "Московская биржа").

В стратегии развития МосБиржи до 2028 года, утвержденной в сентябре, в частности, сказано, что биржа намерена уделять особое внимание привлечению финансирования компаниями на рынках капитала через ЦФА, в том числе с использованием сервисов внебиржевых и инвестиционных платформ.

Пилотные выпуски ЦФА, организатором которых выступил Газпромбанк, были проведены Мосбиржей в конце сентября. Эмитентами первых выпусков выступили ООО "ГПБ-факторинг" и ПАО "Газпром нефть". В первом случае размещались временно свободные средства, выпуск был структурирован в форме денежных требований объемом 100 млн рублей и сроком обращения 1 день. Целью второго выпуска было привлечение средств для финансирования текущей деятельности компании также в объеме 100 млн рублей при сроке обращения 58 дней с возможностью выкупа и досрочного погашения.