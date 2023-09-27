"Мосбиржа" провела первые выпуски ЦФА

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Московская биржа" провела пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА).

Как отмечается в сообщении биржи, эмитентом первого выпуска выступило ООО "ГПБ-факторинг". Он нацелен на размещение временно свободных средств и структурирован в форме денежных требований объемом 100 млн рублей и сроком обращения 1 день. Процентная ставка была установлена на уровне 13% годовых. Выпуск успешно размещен и погашен.

Эмитентом второго выпуска стало ПАО "Газпром нефть". Его цель - привлечение средств для финансирования текущей деятельности компании. Объем выпуска составил 100 млн рублей сроком обращения 58 дней и ставкой 13% годовых. Предусмотрена возможность выкупа и досрочного погашения.

Выпуски состоялись на платформе Национального расчетного депозитария (НРД), их реализация - на платформе "Мосбиржи". Организатором выступил Газпромбанк.

Банк России в августе включил "Мосбиржу" в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, а НРД - в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА.