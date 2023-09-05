Мосбиржа обсуждает с регионами возможность выпуска ЦФА

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа обсуждает с рядом регионов возможность выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) для финансирования платных дорог и экологического транспорта, сообщил глава набсовета биржи Сергей Швецов.

"Завернуть сукуки (исламские ценные бумаги - ИФ) в стандартные облигации достаточно сложно, а завернуть в утилитарные цифровые права - достаточно легко. Московская биржа уже ведет с некоторыми субъектами федерации переговоры о выпуске такого рода инструментов для финансирования строительства платных дорог, экологического транспорта. Если сюда еще и экологическую компоненту завернуть, уже получается "даблгрин", - сказал Швецов в ходе форума АКРА "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

"Я думаю, мы это увидим, но я не уверен, что сегодня регулирование субъектов федерации разрешает финансировать долг не через облигации", - добавил он.

Минфин не потеряет контроль над долгом регионов, если его можно будет финансировать через ЦФА, полагает Швецов. "Но вы дадите возможность заворачивать в ЦФА сущности, которые сегодня завернуть в облигации невозможно. Что иногда может быть очень полезно", - резюмировал он.

Банк России в августе включил Московскую биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, а Национальный расчетный депозитарий (НРД) в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА.