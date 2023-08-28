"Мосбиржа" планирует выпустить ЦФА на "Финуслугах" к началу 2024 года

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует выпустить на платформе "Финуслуги" розничный продукт в цифровых финансовых активах (ЦФА) в конце 2023 года - начале 2024 года, сообщил управляющий директор "Финуслуг" Игорь Алутин.

Банк России в августе включил "Московскую биржу" в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, а Национальный расчетный депозитарий (НРД) в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА.

"Группа Московская биржа вошла в реестр ОО/ОИС ЦФА. Думаю, мы возьмем суперамбицию - выпустить первый розничный продукт на "Финуслугах" в ЦФА в конце 2023 - начале 2024 года. Я вижу здесь очень большой потенциал", - сказал Алутин журналистам.

По оценкам "Московской биржи", объем рынка ЦФА к июлю 2023 года составил 20 млрд рублей, сообщил директор по цифровым активам биржи Сергей Харинов. Согласно прогнозам, на конец 2023 года он может достичь 60 млрд рублей, а потенциальный объем через 5 лет - 5-10 трлн рублей.

"Для расширения рынка есть вопросы для проработки, связанные с отдельными положениями Бюджетного кодекса, чтобы у нас, например, субъекты РФ могли выпускать ЦФА и тем самым обеспечивать заимствования", - отметил Харинов.

В ближайшее время на "Финуслугах" также планируется запуск первых корпоративных облигаций для населения. "Это будет крупный эмитент с рейтингом AAA. Как и предыдущие выпуски народных облигаций регионов, это также будут внебиржевые облигации, которые не имеют волатильности. Продать облигации можно только обратно эмитенту в личном кабинете "Финуслуг" на сайте или через мобильное приложение", - объяснил Алутин.

Среди регионов первой облигации для населения выпустила Калининградская область - ее выпуск был размещен на "Финуслугах" в 2021 году. В текущем году выпуск зеленых облигаций для населения на платформе Мосбиржи разместила Москва. Доход по таким бумагам начисляется ежедневно, продать облигации можно в любой момент без потери процентов.

По словам Алутина, народные облигации планирует также выпустить Пермский край, готовятся новые выпуски Москвы и Калининградской области.

"Мосбиржа" запустила платформу "Финуслуги" в октябре 2020 года. На ней граждане могут приобретать финансовые продукты онлайн, в частности, открывать и пополнять вклады, оформлять кредиты, покупать электронные полисы ОСАГО и "народные" облигации.