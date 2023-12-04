Число квалифицированных инвесторов-физлиц в РФ за III кв. выросло до 660 тыс.

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Количество квалифицированных инвесторов в третьем квартале 2023 года достигло 660 тыс. человек, увеличившись на 27% в годовом выражении и на 7% - в квартальном, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров" Банка России.

По итогам квартала квалифицированные инвесторы, составляющие около 1,9% от общего числа клиентов, владели 73% активов.

Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 35,5 млн (+7% к/к и +30% г/г). При этом, по данным МосБиржи, число физлиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными возросло до 27,5 млн (+6% к/к и +27% г/г) и составило 36% экономически активного населения страны.

Совокупная стоимость активов физлиц-резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам третьего квартала выросла до 9,1 трлн руб. (+14% к/к и +48% г/г). Порядка 8,4 трлн рублей из этой суммы приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб. - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

"Расширение объема активов произошло за счет положительной переоценки российских акций и иностранных активов, а также благодаря существенным нетто-взносам на брокерские счета", - пишет ЦБ.

Существенный интерес граждан к российскому фондовому рынку сохранялся в условиях увеличения доходов населения, возросших инфляционных ожиданий и высоких дивидендных выплат по российским акциям, отмечает Банк России.

Объем нетто-взносов на брокерские счета физлиц составил 329 млрд рублей против 238 млрд рублей кварталом ранее.

Доля физлиц-резидентов с пустыми счетами или с активами до 10 тыс. рублей сохранилась на уровне 87%. При этом средний размер счета физлиц-резидентов на брокерском обслуживании увеличился за квартал с 241 до 255 тыс. руб., а без учета пустых и небольших счетов - с 1,8 до 1,9 млн рублей.