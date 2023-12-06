Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в ноябре выросло на 700 тысяч

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в ноябре 2023 года увеличилось до 29,2 млн человек с 28,5 млн в октябре, сообщается в пресс-релизе биржи.

В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов до 50,9 млн с 49,5 млн по итогам октября.

Сделки в ноябре заключали 3,7 млн частных инвесторов.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 54 тыс. до 5,76 млн счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 204,8 млрд рублей.

Показатели операций физлиц на фондовом рынке Московской биржи в ноябре и октябре 2023 г.:

ноябрь октябрь Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета 29,2 млн 28,5 млн Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке 3,7 млн 3,6 млн Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями 76 % 80 % Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями 33 % 32 % Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты 16 % 16 % Доля частных инвесторов на срочном рынке 68 % 69 % Кол-во открытых ИИС на конец месяца 5,76 млн 5,71 млн Оборот по ИИС по итогам месяца 204,8 млрд 221,9 млрд Доля операций с акциями в обороте по ИИС 78,8 % 81 % Доля операций с облигациями в обороте по ИИС 9,6 % 8,2

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в ноябре были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7,3% соответственно), акции "Газпрома" (15,5%), "ЛУКОЙЛа" (14,4%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,7%), акции "Норникеля" (6,5%), "Роснефти" (5,9%), "Яндекса" (5,8%), "НОВАТЭКа" (3,8%) и "Магнита" (3,8%).

Наибольший интерес частные инвесторы в ноябре проявили к ОФЗ, замещающим облигациям и еврооблигациям Минфина.

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (36,9%), в активы денежного рынка AKMM (15%), в инструменты денежного рынка SBMM (12,1%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (8,9%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (3%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (3%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (2,9%), фонд инвестиций в золото GOLD (2,8%), в российские акции AKME (2,2%) и в корпоративные рублевые облигации AKMB (1,7%).