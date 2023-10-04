Число физлиц с брокерскими счетами на МосБирже в сентябре выросло на 690 тыс.

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в сентябре 2023 года увеличилось на 690 тысяч, до 27,5 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 1,55 млн, до 47,5 млн.

Сделки на фондовом рынке в сентябре заключали более 3,5 млн частных инвесторов, что стало рекордом за всю историю биржевых торгов.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 37,4 тыс., до 5,66 млн. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 258,8 млрд рублей.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в сентябре были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,5% и 7,3% соответственно), акции "Газпрома" (16,6%), "ЛУКОЙЛа" (13,8%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (7,1%), акции "Норникеля" (6,7%), "Роснефти" (5,6%), "Яндекса" (5,5%), "НОВАТЭКа" (4,4%) и "Татнефти" (3,6%).

Наибольший интерес частные инвесторы в сентябре проявили к облигациям Сбербанка, ВТБ, замещающим облигациям "Газпрома".

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (27,9%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (12,6%), в активы денежного рынка AKMM (9,8%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (4,3%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (4,3%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (4,1%), фонд инвестиций в золото GOLD (3,5%), в инструменты денежного рынка SBMM (3,4%), в российские акции AKME (3,2%) и в корпоративные рублевые облигации AKMB (2,7%).