Сбербанк ждет серьезного охлаждения ипотечного рынка

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает значительное снижение выдачи потребительских кредитов, ждет существенного охлаждения ипотечного рынка.

"Объем выдач потребительских кредитов в четвертом квартале снизился на 30%, несмотря на стабильный уровень спроса, вследствие роста ключевой ставки и введения регулятором ограничений по кредитованию клиентов с высокой долговой нагрузкой", - сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Дня инвестора.

Он отметил, что банк за 11 месяцев 2023 года предоставил потребительские кредиты 6,7 млн клиентов, что на 1,3 млн человек больше, чем за аналогичный период 2022 года. "С начала года выдачи потребкредитов достигли почти 3 трлн рублей, что на 62% больше, чем за январь-ноябрь прошлого года", - добавил он.

Сбербанк в 2023 году прогнозирует увеличение объема выдачи ипотеки на 80% - примерно до 4,6 трлн рублей. "Несмотря на то, что в скором времени мы, скорее всего, увидим серьезное охлаждение, 2023 год можно назвать успешным для российского ипотечного рынка. По данным Сбербанка, за неполные 11 месяцев объем выдач уже составляет около 4 трлн рублей", - сказал Царев.

Он подчеркнул, что банк в ближайшее время не планирует повышать ставки по ипотеке. Последний раз кредитная организация их повышала 3 ноября вслед за ростом ключевой ставки ЦБ. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья сейчас составляет 15,6% годовых.