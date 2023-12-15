Рубль не изменился к доллару и евро на ожидаемом повышении ключевой ставки ЦБ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 16%, так как оно было ожидаемо рынком.

Большинство аналитиков прогнозировало повышение ставки ЦБ РФ именно на 100 б.п., до 16% годовых. При этом лишь несколько экономистов допускало и более широкий шаг повышения, часть экспертов, напротив, не исключала меньшего шага повышения.

К 13:31 по Москве курс доллара на торгах Московской биржи составлял 89,59 руб./$1, что всего на 0,75 копейки выше уровня на 13:29. Евро повысился до 98,3775 руб./EUR1 (+8 копеек к уровню до объявления решения Банка России).

"Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре. В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ, повысив ставку 27 октября сразу на 200 б.п. – до 15%, убрал направленный сигнал из заявления – он из умеренно жесткого стал нейтральным. Регулятор заявил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

В июле ставка была повышена на 100 б.п. до 8,5% годовых. Июльское повышение стало первым после шести подряд решений о неизменности ставки (она с сентября 2022 года находилась на уровне 7,5%). 15 августа Банк России повысил ставку сразу на 350 б.п. до 12% годовых, 15 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б.п. до 13%. В октябре ставка увеличивается сразу на 200 б.п. до 15%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 февраля 2024 года.