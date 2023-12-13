Аналитики ждут повышения ставки Банка России до 16% в декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Большинство аналитиков ждет повышения ставки Банка России 15 декабря на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16% годовых. При этом несколько экономистов допускают и более широкий шаг повышения, часть экспертов не исключает меньшего шага повышения.

ЦБ, повысив ставку в октябре сразу на 200 б.п. - до 15%, убрал направленный сигнал из заявления - он из умеренно жесткого стал нейтральным. Регулятор заявил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. "Мы действительно дали нейтральный сигнал по поводу ставки, потому что сейчас многое будет зависеть от тех данных, которые мы будем получать, и от нашей оценки того, видим ли мы устойчивое снижение инфляции. Как я уже говорила, есть вероятность и дальнейшего повышения ставки в этом году, и ее сохранения", - заявила по итогам октябрьского заседания совета директоров председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Прогноз Банка России по средней ключевой ставке до конца 2023 года составляет 15-15,2%, он предполагает как возможность сохранения ставки, так и возможность ее повышения.

ЦБ в октябре повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7%. "Пока наш прогноз - 7-7,5%, мы его не меняли", - сообщил "Интерфаксу" в начале второй декады ноября первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

Чуть позже директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов заявил, что ускорения цен с поправкой на сезонность не наблюдается, инфляция в России сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза 7-7,5%.

Годовая инфляция, исходя из данных Росстата, на 11 декабря замедлилась до 7,04% с 7,48% на конец ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,47%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Существенные расхождения в оценке годовой инфляции по разным методологиям связаны с тем фактом, что в начале декабря 2022 года был всплеск недельной инфляции из-за индексации тарифов, затем рост цен резко замедлился, а Минэкономразвития берет для расчета среднесуточный рост цен за весь декабрь.

Аналитики, проанализировав ноябрьские данные по инфляции (до публикации свежих недельных данных), видели риски превышения индексом верхней планки прогноза ЦБ. "Мы ожидаем повышения ключевой ставки до 16% на заседании 15 декабря. Последние данные, скорее всего, убедят ЦБ в том, что жесткости ДКП недостаточно. Инфляция в ноябре превысила 1%, что усиливает риски превышения инфляцией уровня в 7,5% по итогам года", - считают эксперты SberCIB Investment Research.

Они отмечают сохранение высоких темпов прироста кредитования (несмотря на некоторое его замедление) и рост инфляционных ожиданий (в ноябре они подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре). "Большее беспокойство регулятора могут вызвать внешние условия, поскольку мировые цены на нефть опустились до 5-месячных минимумов. Повышение ставки до 16% не станет неожиданностью для рынка, но окажет поддержку рублю. Еще более высокая ставка по рублевым депозитам снизит относительную привлекательность валютных сбережений", - считают аналитики SberCIB.

ЦБ, повысив в пятницу ставку до 16%, смягчит сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), считают экономисты "Ренессанс капитала". По их мнению, опция сохранения ставки неизменной также будет рассматриваться советом директоров. "Тон пресс-релиза и пресс-конференции, возможно, будет смягчен, указывая на вероятное завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики. С одной стороны, инфляционное давление в ноябре оставалось повышенным, а инфляция на конец года с высокой долей вероятности превысит прогнозный диапазон Банка России. С другой стороны, регулятор отмечает рост сберегательной активности и замедление темпов роста розничного кредитования, отражающие эффект уже реализовавшегося повышения ставок. Кроме того, текущий уровень ключевой ставки, даже без дальнейшего повышения, в реальном выражении уже находится на наиболее жестком уровне за десятилетие", - пишут аналитики в обзоре.

Пространство для постепенного начала снижения ключевой ставки проявится с марта 2024 года, полагают эксперты. "Вероятно, 2024 год станет периодом поиска компромисса между рисками для инфляции и экономической активности в российской экономике. Мы склоняемся к сценарию, предусматривающему, что замедление кредитования и нормализация ценовой динамики позволят Банку России опустить ключевую ставку ниже 10% уже в конце 2024 года", - отмечают экономисты "Ренессанс капитала".

Ключевыми факторами в пользу очередного повышения ставки ЦБ являются перегретый внутренний спрос и растущие инфляционные ожидания. "Эти факторы усиливаются инфляционными рисками со стороны бюджетных расходов и сохраняющейся волатильности валютного рынка", - отмечают аналитики Газпромбанка. Их базовый прогноз - повышение ключевой ставки до 16%. "Мы не исключаем и более широкого шага ЦБ для ускорения переключения населения с потребительской модели поведения на сберегательную", - подчеркивают эксперты. По их мнению, быстрого перехода к циклу смягчения ДКП ждать не стоит. "Декабрьское повышение, по нашим оценкам, станет последним в этом цикле, однако переход к снижению случится не сразу. ЦБ неоднократно отмечал, что сформировавшиеся инфляционные риски потребуют более длительного, в отличие от предыдущих эпизодов, периода жесткой ДКП. По этой причине первого снижения ставки стоит ждать не ранее апреля 2024 года", - пишут аналитики в обзоре.

Рост инфляции и ВВП уже опередил совсем недавний октябрьский прогноз ЦБ, и возможность регулятора приблизиться к целевому уровню инфляции к концу следующего года оказалась под вопросом.

Ключевым аргументом в пользу повышения ставки экономисты "БКС мир инвестиций" считают расхождение фактической динамики экономики с прогнозом Банка России. "С учетом того, что рост ВВП и инфляции превышает даже верхний порог достаточно широкого прогнозного коридора ЦБ, мы не исключаем и более сильного ужесточения ставки. Сохранение ставки на текущем уровне нам кажется маловероятным", - отмечают эксперты.

В пользу повышения ставки, по мнению ИК "Велес капитал", играет сочетание факторов: инфляция продолжает ускоряться, инфляционные ожидания остаются повышенными, корпоративное кредитование и ипотека по-прежнему демонстрируют высокие темпы роста. Кроме того, основной риск для ЦБ - стимулирующая бюджетная политика в 2024 году, полагают аналитики. "От более агрессивного повышения ставки (более чем на 100 б.п.) ЦБ будет сдерживать укрепившийся за последние два месяца рубль и сохраняющийся структурный дефицит ликвидности в банковском секторе. С учетом этих факторов не исключаем возможность даже более осторожного повышения ставки (менее чем на 100 б.п.), однако такой вариант все же менее вероятен. Наряду с повышением ставки ожидаем от ЦБ сохранения умеренно жесткого сигнала о том, что высокий уровень ключевой ставки - это надолго", - отмечают эксперты в обзоре.

Инфляционная динамика заставит Банк России еще раз повысить ставку, чтобы привести инфляцию в 2024 году к целевым 4%, считают экономисты ИБ "Синара". "Мы согласны с консенсус-прогнозом и считаем, что для регулятора наиболее целесообразно повысить ставку на 100 б.п. Полагаем, что 200 б.п. - слишком широкий шаг: ранее ЦБ РФ так повысил ставку в ответ на октябрьскую публикацию проекта федерального бюджета, где предполагается смягчение фискальной политики. Иных новостей о ее смягчении и новой информации по бюджету 2024 года пока нет", - подчеркивают аналитики.

Эксперты ВТБ, Росбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, банка "Русский стандарт" тоже прогнозируют повышение ставки ЦБ в пятницу на 100 б.п. - до 16%.