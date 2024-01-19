Гольдману нашли замену на посту гендиректора управляющей компании Goldman Group

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Гендиректором ПАО УК "Голдман групп" (управляет всеми активами красноярского агрохолдинга Goldman Group) назначена Татьяна Тирских, она сменила на этом посту находящегося под следствием бенефициара холдинга Романа Гольдмана.

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 15 января.

Ранее Тирских занимала пост гендиректора в полностью принадлежавшем ей ООО "Ист Сайбериан Трейдинг Компани". Компания была зарегистрирована в апреле 2022 года в красноярском Дивногорске и занималась арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. В конце декабря 2023 года юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

В отношении бенефициара Goldman Group Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по уголовному делу о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад". Предварительная сумма причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. Сам Гольдман объявлен в розыск.

В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды в Красноярском крае уже наложили арест на имущество Goldman Group на общую сумму более 1,5 млрд рублей. В правоохранительных органах при этом заявляли, что стараются не допустить остановку работы предприятий холдинга.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании долгов, насчитывающих сотни миллионов рублей, и о банкротстве. Кредиторами, в частности, являются Росбанк, Сбербанк, небанковская структура Совкомбанка и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций агрохолдинга.

В качестве обеспечительных мер в рамках этих дел уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и УК "Голдман групп", на сотни миллионов рублей.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" еще в мае 2023 года отозвало без подтверждения рейтинг УК "Голдман групп". Это было сделано после его снижения до "ruC" и установления статуса "под наблюдением" из-за техдефолта ООО "ТД "Мясничий" по выпуску облигаций.

С 13 ноября 2023 года у эмитентов холдинга началась череда техдефолтов. Сначала УК "Голдман групп" допустила технический дефолт при выплате купона по единственному выпуску облигаций в обращении, а 20 и 21 ноября техдефолты допустили все остальные компании группы. В настоящее время по всем выпускам облигаций компаний, входящих в холдинг, объявлены дефолты.