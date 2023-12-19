ЧТПЗ вслед за ТМК сообщил о прибыли по РСБУ за 9 месяцев вместо убытка

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - АО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ, входит в "Трубную металлургическую компанию", ТМК) уточнило финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

Согласно опубликованной 19 декабря отчетности, за январь-сентябрь этого года ЧТПЗ получил чистую прибыль в размере 21,933 млрд рублей, а не 2,702 млрд рублей чистого убытка, как было указано в обнародованных ранее отчетных материалах без учета доходов от участия в других организациях.

В ЧТПЗ "Интерфаксу" пояснили, что "расхождение связано с методологией подсчета".

"В версии, которая была опубликована ранее, не учитывались доходы от финансовых вложений. Это допустимо в соответствии с действующими нормативными документами, связанными с особенностями раскрытия информации", - уточнили в компании.

Остальные опубликованные ранее финансовые результаты не изменились: выручка - 44,546 млрд рублей, валовая прибыль - 34,506 млрд рублей, прибыль от продаж - 6,313 млрд рублей, себестоимость продаж - 34,506 млрд рублей.

Сравнительные показатели за аналогичный период 2022 года ЧТПЗ не публикует.

18 декабря ТМК тоже уточнила результат по РСБУ за 9 месяцев, также отразив прибыль вместо убытка. В ТМК поясняли, что уточнения обусловлены методологией подсчета.

ЧТПЗ вошел в состав ТМК в 2021 году. В июне 2022 года была начата реорганизация в форме выделения из АО "ЧТПЗ" ООО "ЧТПЗ Трубопроводные решения" (ООО "ЧТПЗ ТР") и его присоединения к ООО "ТМК Трубопроводные решения" (ООО "ТМК ТР"). Также к ООО "ТМК ТР" присоединялось ООО "ВТЗ Трубопроводные решения" (ООО "ВТЗ ТР"), созданное в процессе реорганизации АО "Волжский трубный завод" (АО "ВТЗ"). По данным ЕГРЮЛ, реорганизация АО "ЧТПЗ" завершена в октябре 2022 года. Предполагалось, что "ТМК ТР", реализует синергию "от объединения бизнесов по трубам большого диаметра (ТБД) группы ТМК и бывшей группы ЧТПЗ".

"Трубная металлургическая компания" является одним из крупнейших мировых производителей широкого ассортимента стальных труб с основным производством в России.