Минфин пока официально не получал предложения РСПП по альтернативе разовым изъятиям

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ пока не получал формализованных предложений от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по поводу повышения налога на прибыль с одновременным введением инвестиционного налогового вычета и отказом от разовых фискальных изъятий, наподобие "курсовых" пошлин или windfall tax.

Как сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, в случае поступления таких предложений, Минфин готов их рассмотреть.

"В Минфине таких обсуждений нет. Если РСПП готов, мы готовы рассмотреть, когда они формализуют свои предложения. Официально никаких предложений от РСПП не было, мы сейчас ничего такого рода не обсуждали внутри себя", - сказал он, напомнив, что только что закончился процесс формирования нового трехлетнего бюджета, и "надо выдохнуть".

Глава РСПП Александр Шохин неоднократно выступал с заявлениями о том, что бизнес не против увеличения налоговой нагрузки через прозрачные системные механизмы, например, повышение налога на прибыль, вместо принимаемых правительством, зачастую без предварительного обсуждения с предпринимателями, разовых мер.

Этот тезис он повторил и на прошедшем накануне Международном форуме финансового университета: "Бизнес настроен на то, чтобы повысить определенность в налоговой политике. Те решения, предусмотренные в бюджете по повышению доходной части бюджета, многие из них носят разовый характер. Те же экспортные пошлины, которые были введены временно. Другое дело, что многие временные решения, к ним бюджет привыкает, они становятся постоянными, мы сталкивались с этим не один раз. В принципе бизнес, честно говоря, заинтересован в том, чтобы были некие формульные решения. Не вдруг экспортные пошлины, привязанные тем более к обменному курсу или windfall tax на сверхдоходы прошлых лет и так далее. Мы готовы обсуждать с правительством вопросы повышения налога на прибыль при условии, что будут внятные, четкие и достаточно, может быть, системные инвестиционные налоговые вычеты и по действующему механизму типа СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений - ИФ)".

"Мы не за то, чтобы нас оставили в покое и не повышали налоги, мы понимаем, что налоговая система, это достаточно гибкая конструкция и неизменности быть не может, но некие формулы, которые позволяют и Минфину, бюджету, правительству и бизнесу понимать, как будет меняться налоговая ситуация при изменении тех или иных условий, вот, что нужно на самом деле", - отметил Шохин.