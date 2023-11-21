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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Продолжается пересмотр списка отраслей, которые могут освободить от курсовой пошлины

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Правительство продолжает анализировать отрасли промышленности с точки зрения влияния на них введенной с 1 октября экспортной пошлины, привязанной к курсу доллара, и готово при необходимости делать исключения из числа плательщиков, заявил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

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"Мы на самом деле продолжаем эту работу с нашими коллегами из экономического блока (по пересмотру отраслей, подпавших под уплату "курсовой" пошлины - ИФ). По мере проведения инвентаризации по тем отраслям и предприятиям промышленности, где это создает определенные дополнительные издержки для выхода на внешние рынки, думаю, что, находя такие ситуации, точно придем к компромиссу с нашими коллегами", - сказал он.

Мантуров не стал перечислять отрасли, для которых могут отменить курсовую пошлину. На вопрос, не идет ли речь, например, о производителях удобрений, которые ранее просили частично освободить их от уплаты пошлины, вице-премьер ответил: "Другие отрасли рассматриваются".

20 ноября замглавы Минпромторга Олег Бочаров сообщил, что министерство предложит правительству не взимать экспортную пошлину с целлюлозно-бумажной промышленности. "Это единственный устойчивый рынок. Мощности, которые дает ЦБП в экспорте, ни одна другая подотрасль лесного комплекса не даст. Нагрузить ее сейчас семью процентами - это не только нанести ей десятимиллиардный убыток, это значит отдать рынок Бразилии, Северной Канаде, через глубоководные порты Юго-Востоку, Китаю", - объяснил Бочаров.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей за доллар США составляет 4%, при 85-90 рублей/$ - 4,5%, при 90-95 рублей/$ - 5,5%, при 95 рублях /$ и более - 7%.

Минпромторг Денис Мантуров Олег Бочаров
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