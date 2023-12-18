Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов из России

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против РФ ввел ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ), говорится в опубликованном в понедельник заявлении ЕС.

По оценке ЕС, данные санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро.

При этом под ограничения не подпадут уже заключенные контракты с отсрочкой максимум на 12 месяцев.

Европейские страны традиционно являлись одними из главных экспортных направлений для СУГ из России. Крупнейшим их потребителем является Польша. Кроме того, российские СУГ поставлялись в страны Балтии, а также Финляндию.