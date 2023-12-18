Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов из России

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против РФ ввел ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ), говорится в опубликованном в понедельник заявлении ЕС.

По оценке ЕС, данные санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро.

При этом под ограничения не подпадут уже заключенные контракты с отсрочкой максимум на 12 месяцев.

Европейские страны традиционно являлись одними из главных экспортных направлений для СУГ из России. Крупнейшим их потребителем является Польша. Кроме того, российские СУГ поставлялись в страны Балтии, а также Финляндию.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС усилит обмен данными во избежание перевалки российской нефти с судна на судно

ЕС усилит обмен данными во избежание перевалки российской нефти с судна на судно

СК возбудил уголовное дело против Акунина по двум статьям

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходных

Мюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходных

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Эстонские пограничники за выходные отправили назад в Россию 54 иностранца

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет

FT сообщила о возможном одобрении ЕС в понедельник 12-го пакета санкций против РФ

FT сообщила о возможном одобрении ЕС в понедельник 12-го пакета санкций против РФ

Британское управление сообщило о взрыве возле судна в Красном море

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });