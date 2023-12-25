Минфин перечислил НРД 36,2 млрд руб. для выплаты купонов по суверенным евробондам РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 36,2 млрд рублей (эквивалент $394,2 млн) для выплаты купонного дохода по трем выпускам суверенных еврооблигаций РФ - с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.