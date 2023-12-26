Суд оценил активы разработчика компьютеров "Т-платформы" в 343 млн рублей

Компания фигурировала в деле о мошенничестве при поставках МВД России компьютеров

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы установил действительную стоимость активов разработчика компьютеров АО "Т-платформы" в 343 млн рублей, сказано в определении на сайте суда.

В бухгалтерской отчетности от 31 декабря 2016 года перед введением процедуры банкротства стоимость активов должника составляла 5,6 млрд рублей. Однако, по данным конкурсного управляющего компании Сергея Кононова, по состоянию на осень 2023 года действительный размер активов должника существенно уменьшился. Согласно данным бухгалтерского баланса АО "Т-Платформы" за 2022 год, стоимость активов должника составила 342,95 млн рублей.

Кононов 18 сентября 2023 года направил в столичный арбитраж заявление об установлении действительной стоимости активов АО "Т-Платформы" по состоянию на 15 сентября 2023 года в размере 342,95 млн рублей "для целей дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего".

Арбитражный суд Москвы 14 декабря 2021 года признал обоснованным заявление АО "Рамэк-ВС" о банкротстве АО "Т-Платформы", ввел в отношении должника процедуру наблюдения и включил в его реестр кредиторов 112,1 млн рублей долга перед заявителем. 29 сентября 2022 года компания была признана банкротом.

Мещанский суд Москвы в мае 2023 года назначил два года четыре месяца колонии общего режима основателю "Т-Платформы" Всеволоду Опанасенко за мошенничество и освободил его от отбытия наказания с учетом сроков его ареста и заочного ареста до суда. Также он был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Такое же наказание суд назначил бывшему начальнику управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александру Александрову.

Бывшего руководителя одной из кафедр Воронежского института МВД Оксану Бокову суд оштрафовал на 200 тысяч рублей.

Кроме того, суд взыскал с Опанасенко и Александрова 357 тысяч рубоей по иску МВД России и с Александрова - 122 тысяч рублей по гражданскому иску Воронежского института МВД.

В зависимости от роли каждого, следствием фигурантам вменяли крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при заключении госконтракта на поставку компьютерного оборудования МВД, для чего склонил Александрова к совершению преступления. Александрову было известно, что поставляемое "Т-Платформами" оборудование - процессоры "Байкал-Т1" - не соответствует техническим характеристикам, необходимым для нужд МВД, считало следствие.

Сумма госконтракта - более 350 млн рублей - была квалифицирована как ущерб, нанесенный государству.

Александрова следствие также обвинило в получении доходов в Воронежском институте МВД за работу, которую он фактически не выполнял.

Опанасенко и Александров не признали вину.