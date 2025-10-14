Поиск

Арбитраж Москвы инициировал поиск зарубежного имущества бывшего гендиректора "Т-Платформы"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в рамках оказания правовой помощи решил направить в несколько стран судебные поручения о предоставлении сведений о бывшем гендиректоре разработчика компьютеров АО "Т-Платформы" Всеволоде Опанасенко и принадлежащем ему имуществе, которое находится за пределами России.

Как сказано в определении на сайте суда, поручения будут направлены в адрес компетентных органов Германии, Франции, Монако, Специального административного района Гонконг, Великобритании, Киргизии и Таджикистана.

Российский суд просит сообщить обо всех объектах имущества, зарегистрированных в соответствии с национальным законодательством как собственность, принадлежащая самому должнику, его жене и сыновьям, а также о совершенных ими сделках с недвижимостью.

Мосгорсуд в марте 2020 года перевел гендиректора АО "Т-Платформы" Опанасенко и экс-начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД Александра Александрова, обвиняемых в мошенничестве при поставках компьютеров полиции, под домашний арест. Обвинение обоим было переквалифицировано на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при заключении госконтракта на поставку компьютерного оборудования МВД, для чего склонил Александрова к совершению преступления. При этом, считает следствие, Александрову было известно, что поставляемое АО "Т-Платформы" оборудование - процессоры "Байкал-Т1" - не соответствует техническим характеристикам, необходимым для нужд МВД.

Арбитражный суд Москвы 9 сентября 2022 года по собственному заявлению бизнесмена признал Опанасенко несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Мещанский суд Москвы в мае 2023 года назначил ему два года четыре месяца лишения свободы за мошенничество и освободил его от отбытия наказания, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как уточнили в суде, с учетом истечения срока лишения свободы бизнесмена в период его нахождения под стражей и под домашним арестом к моменту вынесения приговора назначенное фигуранту наказание было определено считать отбытым.

Аналогичное наказание суд назначил бывшему начальнику управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД Александрову.

Арбитражный суд Москвы 29 сентября 2022 года признал АО "Т-Платформы" несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении компании конкурсное производство.

