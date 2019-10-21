Титов попросил Путина вмешаться в дело арестованного главы "Т-Платформы"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к президенту РФ с просьбой вмешаться в дело с уголовным преследованием гендиректора и акционера "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко.

"Титов обратился к президенту с просьбой дать поручение провести проверку законности и обоснованности уголовного дела в отношении Опанасенко. Мы в очередной раз пытаемся обратить внимание на недопустимость содержания в СИЗО предпринимателей", - сказал глава Ассоциации защиты бизнеса, член Московского ОНК Александр Хуруджи на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Он напомнил, что президент РФ неоднократно высказывался по вопросу "посадок предпринимателей", после чего в законодательство оперативно были приняты поправки.

По словам Хуруджи, первые несколько недель общественники почувствовали облегчение и у них появилась надежда, что предпринимателей станут арестовывать реже. Однако в настоящее время, утверждает Хуруджи и адвокат Опанасенко Дмитрий Ляшков, суды продолжают игнорировать эти поправки, отказываются изучать доводы защиты, заключая предпринимателей под стражу.

"Я вот был у Опанасенко, смотрел на него и думал, что он ведь не убийца, не насильник, не матёрый преступник, он даже смотрится в этой камере неестественно. Зачем он там сидит, куда он может убежать - некуда", - сказал Хуруджи.

В свою очередь в пресс-службе Титова пояснили, что бизнес-омбудсмен в письме обратил внимание президента, что следственные органы необоснованно квалифицировали вменяемые Опанасенко деяния по статье 285 УК РФ, субъектом которой могут являться только должностные лица в госорганах и организациях.

"Следствием не было принято во внимание наличие в его действиях явных признаков предпринимательской деятельности. Неверная квалификация содеянного Опанасенко повлекла избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, которая до настоящего времени не изменена", - говорится в обращении Титова.

В документе также отмечено, что научно-исследовательский вычислительный центр МГУ, Институт программных систем РАН и ФГУП "НИИ радиоизмерительных приборов" подтвердили, что поставленные по госконтракту компьютеры можно доработать, урегулировав возникшие разногласия по соглашению сторон.

Басманный суд Москвы 26 марта заключил Опанасенко под стражу по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33 - ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Также под арест был отправлен начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров.

По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при заключении госконтракта, для чего склонил Александрова к совершению преступления. При этом, по версии следствия, Александрову якобы было известно, что поставляемое "Т-Платформами" оборудование не соответствует по техническим характеристикам оборудованию, необходимому для нужд МВД.

Сумма госконтракта более 350 млн рублей была квалифицирована как ущерб, нанесенный государству.