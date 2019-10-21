Поиск

Титов попросил Путина вмешаться в дело арестованного главы "Т-Платформы"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к президенту РФ с просьбой вмешаться в дело с уголовным преследованием гендиректора и акционера "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко.

"Титов обратился к президенту с просьбой дать поручение провести проверку законности и обоснованности уголовного дела в отношении Опанасенко. Мы в очередной раз пытаемся обратить внимание на недопустимость содержания в СИЗО предпринимателей", - сказал глава Ассоциации защиты бизнеса, член Московского ОНК Александр Хуруджи на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Он напомнил, что президент РФ неоднократно высказывался по вопросу "посадок предпринимателей", после чего в законодательство оперативно были приняты поправки.

По словам Хуруджи, первые несколько недель общественники почувствовали облегчение и у них появилась надежда, что предпринимателей станут арестовывать реже. Однако в настоящее время, утверждает Хуруджи и адвокат Опанасенко Дмитрий Ляшков, суды продолжают игнорировать эти поправки, отказываются изучать доводы защиты, заключая предпринимателей под стражу.

"Я вот был у Опанасенко, смотрел на него и думал, что он ведь не убийца, не насильник, не матёрый преступник, он даже смотрится в этой камере неестественно. Зачем он там сидит, куда он может убежать - некуда", - сказал Хуруджи.

В свою очередь в пресс-службе Титова пояснили, что бизнес-омбудсмен в письме обратил внимание президента, что следственные органы необоснованно квалифицировали вменяемые Опанасенко деяния по статье 285 УК РФ, субъектом которой могут являться только должностные лица в госорганах и организациях.

"Следствием не было принято во внимание наличие в его действиях явных признаков предпринимательской деятельности. Неверная квалификация содеянного Опанасенко повлекла избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, которая до настоящего времени не изменена", - говорится в обращении Титова.

В документе также отмечено, что научно-исследовательский вычислительный центр МГУ, Институт программных систем РАН и ФГУП "НИИ радиоизмерительных приборов" подтвердили, что поставленные по госконтракту компьютеры можно доработать, урегулировав возникшие разногласия по соглашению сторон.

Басманный суд Москвы 26 марта заключил Опанасенко под стражу по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33 - ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Также под арест был отправлен начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров.

По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при заключении госконтракта, для чего склонил Александрова к совершению преступления. При этом, по версии следствия, Александрову якобы было известно, что поставляемое "Т-Платформами" оборудование не соответствует по техническим характеристикам оборудованию, необходимому для нужд МВД.

Сумма госконтракта более 350 млн рублей была квалифицирована как ущерб, нанесенный государству.

Борис Титов Всеволод Опанасенко Т-Платформа

Новости по теме

Новости

Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении "Гром-2019"

Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении "Гром-2019"

СКР завершил расследование гибели 36 горняков на шахте "Северная"

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Начальник участка красноярской артели арестован по делу разрушенных дамбах

Основателя LinguaLeo отправили на принудительное лечение за убийство сестры

Основателя LinguaLeo отправили на принудительное лечение за убийство сестры

Акции "Яндекса" пошли вверх на отзыве правительства на законопроект Горелкина

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Прорыв дамбы в Красноярском крае

"Сибзолото" сообщило о 44 пострадавших при прорыве дамб

Наилучшими политиками россияне назвали Штирлица и профессора Преображенского

Наилучшими политиками россияне назвали Штирлица и профессора Преображенского

Красноярский минздрав сообщил о 27 пострадавших после прорыва дамб

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Еще десять человек госпитализированы после прорыва дамб под Красноярском

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');