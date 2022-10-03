Суд признал банкротом разработчика компьютеров "Т-Платформы"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 29 сентября признал несостоятельным (банкротом) разработчика компьютеров АО "Т-Платформы", следует из решения суда, размещенного на сайте.

Суд открыл конкурсное производство в компании сроком на шесть месяцев и утвердил ее конкурсным управляющим Сергея Кононова. Его отчет о проделанной работе суд назначил на 28 марта 2023 года.

В судебном акте говорится, что временный управляющий представил в суд отчет о процедуре наблюдения, анализ финансового состояния должника и реестр требований кредиторов.

Согласно полученным ответам из регистрирующих органов, у должника отсутствует имущество, достаточное для погашения требований кредиторов, восстановление платежеспособности невозможно, признаки преднамеренного и (или) фиктивного банкротства не выявлены. На первом собрании кредиторов 16 сентября принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника (банкротом).

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 14 декабря 2021 года признал обоснованным заявление АО "Рамэк-ВС" о банкротстве АО "Т-Платформы". Суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения и включил в реестр кредиторов 112,1 млн рублей долга перед заявителем.

Как сообщалось, Мосгорсуд в марте 2020 года перевел гендиректора АО "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко и экс-начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александра Александрова, обвиняемых в мошенничестве при поставках компьютеров полиции, под домашний арест.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил тогда "Интерфаксу", что нахождение обвиняемого по экономическому преступлению в СИЗО – это косвенный ущерб для экономики.

Опанасенко был арестован весной 2019 года по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (часть 4 статьи 33 - часть 3 статьи 285 УК РФ). Александрову следствие вменило злоупотребление полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

Обвинение обоим переквалифицировано на особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

"Ему (Опанасенко - ИФ) сначала предъявили обвинение по "чиновничьей" 285 статье УК РФ, - пояснял "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Ляшков. - Когда все допустимые сроки содержания под стражей по ней прошли и надо было хоть как-то обосновать очередное продление срока ареста, то следствие предъявило обвинение основателю АО "Т-Платформы" в новой редакции. Теперь его обвиняют по "предпринимательской" статье 159 УК РФ. После этого появились все основания для применения к Опанасенко положений Уголовного кодекса, которые не позволяют держать под стражей бизнесменов".

По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при заключении госконтракта на поставку компьютерного оборудования МВД, для чего склонил Александрова к совершению преступления. При этом, считает следствие, Александрову было известно, что поставляемое АО "Т-Платформа" оборудование – процессоры "Байкал-Т1" – не соответствует техническим характеристикам, необходимым для нужд МВД.

Арбитражный суд Москвы 9 сентября 2022 года по собственному заявлению бизнесмена признал Опанасенко несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.