Крупнейший сталепроизводитель КНР Baowu Steel покупает 49% акций Shandong Iron & Steel

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - China Baowu Steel Group, крупнейший производитель стали в КНР, подписал соглашение с правительством провинции Шаньдун о покупке 49% акций госпредприятия Shandong Iron & Steel Group, сообщает издание Yicai.

При этом Baoshan Iron and Steel Co., основное предприятие Baowu, получит 48,6%-ю долю в SD Steel Rizhao Co., дочерне" компании Shandong Iron & Steel.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Ранее Baowu заявляла о том, что приложит все усилия, чтобы довести объемы выпуска стали до 200 млн тонн к 2025 году и занять 15% мирового рынка к 2035 году.

По итогам 2022 года Baowu выплавила 130 млн тонн стали. Производственные мощности Shandong Iron and Steel превышают 20 млн тонн в год.