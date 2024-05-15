Минтруд РФ предложил в 2025 году увеличить прожиточный минимум до 17,7 тыс. руб.

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Минтруд РФ предлагает увеличить прожиточный минимум на душу населения в 2025 году до 17 733 руб., что на 14,8% больше, чем в текущем году, сообщила пресс-служба Минтруда РФ в среду.

"Прожиточный минимум (ПМ) на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 руб. на душу населения, для трудоспособного населения - 19 329 руб., пенсионеров - 15 250 руб., детей - 17 201 руб. Это на 14,8 % выше, чем в 2024 году", - говорится в сообщении.

В Минтруде отметили, что годовой рост ПМ на душу населения составит 2 280 руб., для трудоспособного населения - 2 485 руб., для пенсионеров - 1 960 руб., для детей - 2 212 руб.

"Сложившиеся темпы роста медианного дохода за 2023 год (110,9%), а также прогнозируемый по итогам 2024 года уровень инфляции (105,1%) позволяют вернуться к методике установления величины ПМ на 2025 год в соотношении с медианным доходом", - отметили в Минтруде.

В ведомстве привели данные Росстата, согласно которым медианный доход за 2023 год составил 40 121 руб., поэтому величину прожиточного минимума в среднем на душу населения предлагается установить в размере 17 733 руб. (44,2% от медианы).

Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости граждан. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 руб. - на душу населения, 16 844 руб. - для трудоспособного населения, 14 989 руб. - на детей, 13 290 руб. - для пенсионеров.