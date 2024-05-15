Инфляция в РФ с 7 по 13 мая в годовом выражении превысила 7,9%

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 7 по 13 мая составила 0,17% после 0,09% с 3 по 6 мая (за 4 дня), 0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней), 0,08% с 16 по 22 апреля, 0,12% с 9 по 15 апреля и 0,16% со 2 по 8 апреля, сообщил в среду Росстат.

Из-за праздников замер динамики цен в конце апреля - начале мая проводился один раз за 10 дней, а второй раз - за 4 дня вместо традиционных 7 дней.

Ускорение инфляции с 7 по 13 мая во многом вызвано существенным ростом за неделю цен на отечественные легковые автомобили - на 2,8%.

С начала месяца рост цен в РФ к 13 мая составил 0,27%, с начала года - 2,65%.

Из данных конца апреля - начала мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 мая ускорилась до 7,92% с 7,81% на 6 мая (на конец марта равнялась 7,72%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 17 мая в отчете о месячной инфляции за апрель.

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 апреля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, ужесточив при этом сигнал. "Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее", - заявил ЦБ в своем комментарии по итогам совета директоров 26 апреля.

ЦБ при этом 26 апреля повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%, а прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году вырос до 15-16% с 13,5-15,5%.

Большинство членов совета директоров 26 апреля поддержали сохранение ключевой ставки, но были и мнения в пользу ее повышения (в резюме по итогам заседания отмечалось, что обсуждался вариант повышения на 1 п.п. - до 17% - ИФ), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

"Подавляющее большинство участников были за сохранение ставки. При этом все согласились, что пространство для снижения ставки снизилось. Но были и отдельные мнения по повышению ключевой ставки", - сказала она.

Набиуллина 26 апреля также заявила, что в базовом сценарии ЦБ может начать снижать ставку во II полугодии. При этом она не исключила и возможность альтернативного сценария, когда процесс дезинфляции остановится или будет слишком медленным, тогда возможно и сохранение ставки на текущем уровне до конца года и даже ее повышение.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%.