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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Минсельхоз РФ заявил о стабильной ситуации на рынках яиц и мяса птицы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ситуация на рынках яиц и мяса птицы РФ остается стабильной, предложение в полной мере удовлетворяет спрос, сообщает Минсельхоз.

ЭкономикаЦены на яйца в РФ с 7 по 13 мая снизились на 0,8%, курятина подорожала на 0,3%Читать подробнее

С конца декабря 2023 года по 15 мая цены производителей курятины (в тушках) снизились на 4,8% и в среднем составляют 157,57 рубля за кг без НДС. За тот же период у производителей подешевели и куриные яйца первой и второй категорий - на 12,7% и 11,3% соответственно.

В настоящее время тренд продолжается: за последнюю неделю стоимость этой продукции снизилась на 3,0% и 3,9% соответственно.

Как считают в Минсельхозе, дальнейшему сохранению стабильной ценовой динамики будет способствовать рост производства. По итогам текущего года ведомство ожидает положительного результата в птицеводстве.

Минсельхоз также сообщает, что в связи с сезонным фактором и увеличением производства снижаются отпускные цены на огурцы и томаты. За неделю эти овощи подешевели на 9,3% и 0,2% соответственно. В летне-осенний сезон ожидается традиционное снижение стоимости всех основных видов плодоовощной продукции, прогнозирует ведомство.

Минсельхоз РФ
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