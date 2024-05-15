СПбМТСБ повысила штраф за срывы контрактов до 1 млн рублей

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) изменила меру воздействия на участников рынка, в том числе тех, кто прибегает к использованию недобросовестных практик, а также срывает торговые договоры, сообщила пресс-служба площадки.

Теперь участники рынка, нарушившие пункт 10.3 "Правил допуска к участию в организованных торгах", будут наказываться не 10-ю штрафными ставками, а 50-ю, то есть фактическая сумма штрафа к уплате будет составлять не 200 тысяч рублей, а 1 млн рублей.

В пункте 10.3 "Правил допуска к участию в организованных торгах" говорится об ответственности участников торгов за нарушения требований законов, нормативных актов ЦБ, правил и внутренних документов биржи, а также за действия, препятствующие нормальному функционированию терминала СПбМТСБ, и за неисполнение обязательств по заключенным договорам.

"Меры воздействия - меры заградительного характера, направленные на недопущение нарушения "Правил организованных торгов" и "Кодекса профессиональной этики участников торгов и их клиентов", повышение уровня ответственности участника торгов за использование недобросовестных торговых практик", - объяснила "Интерфаксу" изменения правил управляющий директор по рынку нефтепродуктов СПбМТСБ Наталия Яковенко.

Биржа отмечает, что эти изменения штрафных санкций вступили в силу с 9 апреля.

В конце 2023 года СПбМТСБ утвердила изменения в Кодекс профессиональной этики участников торгов, введя термин "Недобросовестные торговые практики", под которыми понимаются действия участников торгов, прямо не запрещенные законодательством, но которые "противоречат устоявшимся практикам рыночного поведения". Эта методика устанавливает порядок выявления фактов недобросовестного использования роботов.

СПбМТСБ регулярно вносит изменения в практику контроля за применением роботов. Так, с 1 февраля 2024 года представлены новые критерии этого мониторинга. Теперь критерий оценивает: подачу заявок за одну секунду; цену в пределах колебаний, установленных биржей; заключение договоров по одному биржевому инструменту в объеме от 300 тонн, составляющем 35% и более от общего объема реализации по инструменту за одну торговую сессию.

Ранее участники топливного рынка обращали внимание регулирующих ведомств на резкий рост использования недобросовестных практик при покупках нефтепродуктов на СПбМТСБ. Недобросовестное применение роботов фактически закрывает возможность купить нефтепродукты на бирже добросовестным покупателям, в результате чего они вынуждены по завершению торгов на СПбМТСБ приобретать топливо у перекупщиков, отмечали представители рынка.