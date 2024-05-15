"Магнит" сменил гендиректора

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Магнит" объявило о смене генерального директора: вместо Анны Мелешиной пост займет Евгений Случевский, работающий в ритейлере с 2022 года.

Согласно сообщению компании, Мелешина останется в компании и продолжит работу в качестве управляющего директора и члена правления.

До назначения Случевский занимал пост директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу ритейлера.

До прихода в "Магнит" он работал в "Русагро", где управлял бизнес-направлением группы по мясному производству. Кроме того, в 2016-2019 гг. занимал позицию управляющего директора компании по производству и продаже продуктов питания "Интегра". Он также работал в McKinsey&Company, где реализовал ряд проектов для российских компаний в области ритейла, производства продуктов питания, агропроизводства и других областей.

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец 2023 года сеть ритейлера насчитывала 29,165 тыс. магазинов.