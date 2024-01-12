Акционеры "Детского мира" 14 февраля рассмотрят вопрос о ликвидации ПАО

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Детский мир" принял решение созвать внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопроса о ликвидации ПАО, говорится в сообщении компании.

Собрание состоится в заочной форме, бюллетени для голосования принимаются до 14 февраля. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 23 января 2024 года.

Помимо ликвидации ПАО "Детский мир", повестка также содержит вопросы о назначении ликвидационной комиссии и утверждении положения о ней.

"Детский мир" - крупнейший специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Компания провела IPO в феврале 2017 года. Однако публичная история "Детского мира" оказалась достаточно короткой: в 2022 году компания запустила процесс трансформации в частный бизнес, который завершился в сентябре прошлого года. В результате было выделено операционное юрлицо ООО "ДМ" (сообщалось, что владельцем 100% долей ООО станет ПАО "Детский мир").

В рамках этого процесса "Детский мир" также объявил о проведении добровольной и обязательной оферт на выкуп акций ПАО у держателей.

В мае 2023 года сообщалось, что консорциум инвесторов во главе с основателем сети детских магазинов "Кораблик" Алексеем Зуевым приобрел 29,9% ПАО.

На 10 января 2024 года владельцем 63,34% ПАО является АО "ДМ-финансовые активы", его конечные акционеры в ЕГРЮЛ не раскрыты.

Ранее сообщалось, что после завершения выкупа акций ПАО может быть ликвидировано. "В этом случае акционеры компании, которые по тем или иным причинам не продали акции, смогут получить имущество ликвидируемой компании, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами (ликвидационную стоимость), в рамках добровольной ликвидации компании пропорционально количеству принадлежащих им акций", - объясняли в компании.