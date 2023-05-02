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Бенефициары "Детского мира" вышли из капитала компании

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Павел Грачев и Михаил Стискин продали свои доли в ПАО "Детский мир" консорциуму инвесторов, говорится в сообщении компании.

Консорциум во главе с основателем сети детских магазинов "Кораблик" Алексеем Зуевым теперь владеет 29,9% сети, Грачев и Стискин полностью вышли из капитала компании.

Сумма сделки и другие инвесторы не раскрываются.

До продажи долей Грачев и Стискин покинули совет директоров "Детского мира" - в октябре 2022 года и феврале 2023 года соответственно.

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Помимо этого, Владимир Климанов, действующий председатель совета директоров ритейлера, не будет включен в список кандидатов к избранию совет на ближайшем годовом акционером собрании, добавляют в компании "Детский мир".

В конце прошлого года акционеры "Детского мира" утвердили реорганизацию компании в форме выделения из нее ООО "ДМ". Согласно отчету, "Детский мир" выкупил у акционеров, несогласных с реорганизацией или не участвовавших в собрании по этому вопросу, 3 211 864 акции стоимостью 71,5 рублей. Таким образом, на выкуп было направлено 229,65 млн рублей.

Чистая прибыль ПАО "Детский мир" в 2022 году по РСБУ выросла на 32,6% и составила 9,92 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка в прошлом году увеличилась на 5%, до 178 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 21,3%, достигнув 61 млрд рублей.

На 31 декабря 2022 года компания управляла 1086 магазинами "Детский мир", "Зоозавр" и "Детмир Мини".

Детский мир Михаил Стискин Павел Грачев Кораблик Алексей Зуев
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