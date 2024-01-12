Вопрос о ликвидации ПАО "Детский мир" вынесут на собрание акционеров

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Детский мир" 12 января обсудит вопросы, связанные с ликвидацией ПАО, сообщила компания. В частности, вопрос о ликвидации юрлица должен быть вынесен на внеочередное собрание акционеров, созыв которого также будет обсуждаться на заседании совета.

"Детский мир" - крупнейший специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Компания провела IPO в феврале 2017 года. Однако публичная история "Детского мира" оказалась достаточно короткой: в 2022 году компания запустила процесс трансформации в частный бизнес, который завершился в сентябре прошлого года. В результате было выделено операционное юрлицо ООО "ДМ" (сообщалось, что владельцем 100% долей ООО станет ПАО "Детский мир").

В рамках этого процесса "Детский мир" также объявил о проведении добровольной и обязательной оферт на выкуп акций ПАО у держателей.

В мае 2023 года сообщалось, что консорциум инвесторов во главе с основателем сети детских магазинов "Кораблик" Алексеем Зуевым приобрел 29,9% ПАО.

На 10 января 2024 года владельцем 63,34% ПАО является АО "ДМ-финансовые активы", его конечные акционеры в ЕГРЮЛ не раскрыты.

Ранее сообщалось, что после завершения выкупа акций ПАО может быть ликвидировано. "В этом случае акционеры компании, которые по тем или иным причинам не продали акции, смогут получить имущество ликвидируемой компании, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами (ликвидационную стоимость), в рамках добровольной ликвидации компании пропорционально количеству принадлежащих им акций", - объясняли в компании.