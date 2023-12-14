TCS Group планирует редомициляцию с Кипра в РФ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") на внеочередном собрании 8 января 2024 года рассмотрят вопрос об одобрении процесса отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в РФ, говорится в сообщении компании.

Для продолжения существования юрлица в отличном от Кипра правовом режиме планируется внести изменения в устав. Также собрание может инициировать дальнейшие действия по редомициляции.

TCS не называет, в какой из двух специальных административных районов (Калининград или Владивосток) планирует перерегистрироваться.

Ранее в специальный административный район (САР) на дальневосточном острове Русский редомицилировались компании группы "Интеррос" Владимира Потанина. "Интеррос" является основным акционером TCS Group с долей 35% (выкупила ее у основателя группы Олега Тинькова в апреле 2022 года).

"Мы приветствуем предложение совета директоров TCS и надеемся, что акционеры группы поддержат его", - прокомментировал инициативу представитель "Интерроса".

Он добавил, что практика редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний показала свою эффективность, "поскольку позволяет сохранить капитализацию и структуру компаний, эффективность их корпоративного управления и одновременно защитить права всех инвесторов - как российских, так и зарубежных".

"Мы не комментируем решения кипрского холдинга. Но ранее мы уже информировали наших инвесторов о том, что группа рассматривает различные варианты дружественных юрисдикций, которые бы позволили ей сохранить эффективность корпоративного управления и гарантировать права инвесторов. Предложение совета директоров TCS Group Holding как раз и является одним из таких вариантов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тинькофф банка.

Планы TCS Group сменить юрисдикцию в начале ноября подтвердил председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк. По его словам, группа изучала различные опции. На тот момент окончательный вариант смены юрисдикции выбран не был.

Еще одним вариантом изменения корпоративного управления могло быть включение компаний группы "Тинькофф" в правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Заинтересованные ведомства рассматривали такое обращение, сообщил ранее "Интерфаксу" источник. По его словам, обращение касалось сразу девяти компаний группы, среди которых, в том числе Тинькофф банк и "Тинькофф страхование".

Включение в перечень, в частности, позволяет через суд временно - до конца 2024 года - приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранной холдинговой компании (ИХК), например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Также статус ЭЗО у компании позволяет российским бенефициарам, которые владеют ею через ИХК, получить акции и доли в прямое владение через суд, а также перейти на прямую выплату дивидендов.