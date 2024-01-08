Собрание акционеров TCS Group по вопросу редомициляции перенесено на неделю

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования"), на котором планируется рассмотреть вопрос отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в РФ, пройдет 15 января 2024 года, говорится в сообщении компании.

Ранее предполагалось провести внеочередное собрание акционеров по этому вопросу 8 января.

Для продолжения существования юрлица в отличном от Кипра правовом режиме планируется внести изменения в устав. Собрание также может инициировать дальнейшие действия по редомициляции.

TCS не называет, в какой из двух специальных административных районов (Калининград или Владивосток) планирует перерегистрироваться.

Ранее в специальный административный район (САР) на дальневосточном острове Русский редомицилировались компании группы "Интеррос" Владимира Потанина. "Интеррос" является основным акционером TCS Group с долей 35% (выкупила ее у основателя группы Олега Тинькова в апреле 2022 года).

Планы TCS Group сменить юрисдикцию в начале ноября подтвердил председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк. По его словам, группа изучала различные опции. На тот момент окончательный вариант смены юрисдикции выбран не был.