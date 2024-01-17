Сбербанк в декабре замедлил темпы роста розничного кредитования

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в декабре 2023 года замедлил темпы роста розничного кредитования до 0,3% после 2,5% в ноябре, объем портфеля составил 15,6 трлн рублей, сказано в отчетности банка по РСБУ.

Портфель потребительских кредитов в декабре снизился на 1,8% в связи с ужесточением регулирования (в четвертом квартале 2023 года начали действовать более жесткие макропруденциальные лимиты на выдачу потребкредитов - ИФ).

С начала года портфель потребительских кредитов вырос на 11,7% и составил 3,8 трлн рублей.

Портфель жилищных кредитов в декабре вырос на 3,2% против 3,1% месяцем ранее, а с начала года показал рост более чем на 40%, его объем превысил 10,1 трлн рублей. В декабре выдачи ипотечных кредитов составили 467 млрд рублей против 451 млрд рублей в ноябре.

Портфель кредитных карт прибавил 1,2% за месяц и 43,1% с начала года, а объем портфеля составил 1,6 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель превысил 23,3 трлн рублей и вырос на 1,2% в декабре против 0,7% месяцем ранее.

Качество кредитного портфеля улучшилось, доля просроченной задолженности в декабре снизилась до 1,9% с 2% в ноябре.

Средства физлиц в декабре составили 22,6 трлн рублей и выросли на 5,7% за месяц (в ноябре прирост составил 0,5%) на фоне роста доходности по рублевым вкладам вслед за повышением ключевой ставки Банка России.

Средства юридических лиц составили 10,9 трлн рублей и снизились на 0,9% за месяц (рост на 4% месяцем ранее) в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка, отмечается в пресс-релизе.