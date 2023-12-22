Греф назвал "запретительной" ставку ЦБ и ждет ее снижения после I квартала 2024 г.

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ключевая ставка ЦБ РФ начнет снижаться после первого квартала 2024 года с текущего "запретительного" уровня (16%), считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Ставку рефинансирования ЦБ на конец следующего года мы планируем все же выше 10%, но она после первого квартала, на наш взгляд, должна начать снижаться", - сообщил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сейчас ставка, конечно, запретительная. Она резко сократила кредитование не только корпоративное, но и даже потребительское, ипотека пока живет за счет государственных дотаций, но, конечно, темпы роста кредитного портфеля в следующем году будут значительно ниже", - отметил глава Сбербанка.

Он добавил, что не видит рисков ни для кредитного портфеля банков, ни для здоровья банковского сектора в целом. "В целом с точки зрения риска кредитного портфеля или здоровья банковского сектора, мне кажется, что здесь у нас все в порядке", - подчеркнул Греф.

ВТБ заложил в бизнес-план сохранение ключевой ставки на уровне 16% в течение первого полугодия 2024 года, ее снижение до 13% к концу следующего года, заявил ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "При этом отдельные представители набсовета из финансово-экономического блока правительства, я не буду называть кто, при обсуждении бизнес-плана предполагали, что мы недостаточно консервативны при прогнозировании высоких ключевых ставок на 2024 год", - отметил топ-менеджер ВТБ.

Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16,0% годовых.

ЦБ, согласно октябрьскому прогнозу, в 2024 году ожидает замедления роста кредитования до 5-10% с 17-20% в 2023 году. Корпоративное и розничное кредитование в 2024 году увеличится на 5-10% после роста в 2023 году на 16-19% и 20-23% соответственно, прогнозирует регулятор. Прирост ипотеки в 2024 году замедлится до 7-12% с 24-27% в 2023 году.