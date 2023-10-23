БСК в I полугодии сократила чистую прибыль по МСФО на 17%, по РСБУ - на 40%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Консолидированная чистая прибыль АО "Башкирская содовая компания" и его дочерних предприятий по итогам января-июня 2023 года составила 6,286 млрд рублей, что на 17% меньше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании по МСФО.

Выручка БСК за полугодие увеличилась на 0,8%, до 43,505 млрд рублей.

Показатель OIBDA составил 9,282 млрд рублей, что на 10% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Показатель рентабельности по OIBDA в целом отражал динамику изменения прибыли компании и составил 21%.

"В силу обострившейся геополитической нестабильности в 2022-2023 году кардинально изменились факторы, непосредственно влияющие на ключевые параметры финансово-хозяйственной деятельности АО "БСК" и приведшие к резкому, ранее не прогнозируемому падению основных финансово-экономических показателей", - сказано в отчете.

В числе таких факторов указаны деградация межгосударственных отношений, макроэкономические параметры (общее снижение потребительского спроса, общий спад промышленного производства, инфляционные и курсовые колебания), беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных стран.

"С учетом введенных 6-го и 8-го пакетов санкций были введены ограничения на поставку инициаторов для производства смолы ПВХ, работа производства ПВХ-С была переведена на другой вид инициатора со снижением мощности производства, а также наложены ограничения в части реализации очищенного бикарбоната натрия, кальцинированной соды, смолы ПВХ и кабельного пластиката в страны Европейского союза", - говорится в отчете.

Размер чистого долга компании составил 20,881 млрд рублей, что в 3 раза выше, чем на 1 июля прошлого года, что обусловлено увеличением обязательств компании перед кредитными организациями и снижением остатка денежных средств и их эквивалентов.

В группу БСК входят 9 компаний, который осуществляют деятельность по добыче и производству неорганических веществ (соды каустической, соды кальцинированной, синтетических смол в первичных формах - поливинилхлорид, кабельный пластикат), прочих органических и неорганических химических продуктов, а также их транспортировку и реализацию на зарубежных и внутренних рынках. Операционная структура группы представлена производствами "Каустик" и "Сода", АО "Березниковский содовый завод", ООО ТД "Башхим", АО "СК".

Ранее директор БСК по работе с инвесторами Сергей Иванушкин говорил, что по итогам 2023 года консолидированная чистая прибыль БСК и его дочерних предприятий может составить 10-15 млрд рублей, увеличившись в 1,5-2 раза относительно 2022 года. EBITDA планируется в диапазоне 18-20 млрд рублей.

По РСБУ в январе-июне 2023 года АО "Башкирская содовая компания" получило 4,435 млрд рублей чистой прибыли, что на 40,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Согласно отчетности по РСБУ, выручка компании в первом полугодии уменьшилась на 19,5% на фоне снижения себестоимости на 14%. При этом выручка от реализации продукции сократилась на 20,3%, до 27 млрд рублей, от оказания услуг и проведения работ - выросла в 1,7 раза, до 522,2 млн рублей.