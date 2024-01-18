В Минфине заявили, что возврат к прежним параметрам льготной ипотеки не обсуждается

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Возврат к прошлым параметрам выдачи льготной ипотеки, которые предполагали субсидии кредиторам в размере 2,5%, на данный момент не обсуждается, заявил в комиссии РСПП по жилищной политике начальник отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев.

Параметры льготных ипотечных программ были скорректированы в декабре 2023 года. Минимальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых был повышен до 30% с 20%, а максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был снижен вдвое, до 6 млн рублей. Кроме того, еще на 0,5 процентного пункта (п.п.) была сокращена предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках льготных программ. В сентябре этот показатель уже снижался на те же 0,5 п.п.

"На текущий момент изменения внесены, ситуация мониторится, но возврат к прошлым параметрам сейчас не обсуждается", - сказал Кабалоев.

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки и снижение маржинальности этого продукта привели к тому, что банки начали вводить комиссии для застройщиков за каждого клиента, оформившего льготную ипотеку. Первым их ввел Сбербанк, вслед за ним комиссии начали вводить и другие крупные участники ипотечного рынка, что привело к недовольству застройщиков.

"Тот диалог, который сейчас строится с банками и застройщиками, наверное, не должен перекладываться на граждан, и нужно попытаться найти здесь баланс между банками и застройщиками", - сказал Кабалоев.

"Мы со своей стороны также за ситуацией сейчас пристально следим. Нужно, видимо, чтобы прошло какое-то время, чтобы посмотреть в региональном разрезе, какие будут идти выдачи, как ситуация с выдачами перестроится по субъектам, округам. Думаю, что дальнейшее обсуждение можно будет проводить после того, как мы этот мониторинг проведем", - добавил он.

Зампред правления ВТБ Георгий Горшков 16 января сообщил, что выдачи кредитов в рамках госпрограмм в нынешних условиях убыточны для ВТБ и других игроков. В качестве решения этой проблемы банк предложил повысить субсидии кредиторам на 1 процентный пункт - до 2,5%.