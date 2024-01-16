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Минфин предупредил об ухудшении конкуренции из-за банковских комиссий для застройщиков

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ будет мониторить ситуацию на рынке льготной ипотеки, где банки после ужесточения условий госпрограмм начали вводить комиссии для застройщиков и работать только с аккредитованными партнерами. В ведомстве считают, что это приведет к ухудшению

"Введение комиссий и то, что происходит на рынке ипотеки, никому не нравится – ни Центральному банку, ни Минфину, потому что рынок ипотеки довольно конкурентный, там много участников, а те практики, которые там начинаются, могут привести к ухудшению конкуренции. То есть те банки, у которых есть партнеры-застройщики, смогут выдавать льготную ипотеку, те, у которых нет, не смогут", - заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Иван Чебесков на Дне финансов на выставке "Россия".

По его словам, такие практики нарушают конкуренцию, что не может не беспокоить Минфин и ЦБ.

"Мы активно мониторим ситуацию, мы договорились с банками, что держим активную связь и будем смотреть, как будет развиваться рынок льготного кредитования, и принимать соответствующие меры при необходимости", - заявил он.

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки и снижение маржинальности этого продукта привели к тому, что банки начали вводить комиссии для застройщиков за каждого клиента, оформившего льготную ипотеку. Первым их ввел Сбербанк, как следует из его презентации, с 11 января его комиссия для застройщиков по льготной ипотеке по ставке 8% составляет 7,5% от суммы кредита, по семейной ипотеке – 8,4%, по IT-ипотеке – 8,9%, по Дальневосточной и Арктической ипотеке - 11,5%. Кроме того, теперь банк выдает льготную ипотеку на покупку квартиры только у аккредитованных им застройщиков.

Вслед за Сбербанком комиссии начали вводить и другие крупные участники ипотечного рынка, что привело к недовольству застройщиков. Некоторые из них отказались работать с банками по новым условиям.

ЦБ в понедельник заявил, что введение банками комиссий для застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой создает риски, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.

Минфин РФ Сбербанк
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