Безработица в ОЭСР в марте осталась на уровне 4,9%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте составила 4,9%, как и в предыдущем месяце, сообщила организация.

Безработица остается ниже отметки в 5% с июля 2022 года.

В 22 странах ОЭСР безработица не изменилась, в восьми - выросла (в том числе в Австрии, Швеции и Норвегии). Снижение было зафиксировано всего в двух странах - Чили и Греции. В 15 странах безработица была ниже 5%, в том числе в Германии, Японии, Мексике и США.

Количество безработных в ОЭСР в марте увеличилось до 34,2 млн человек по сравнению с 33,9 млн человек месяцем ранее.

Безработица среди женщин в позапрошлом месяце повысилась до 5,3% с 5,1% в феврале, среди мужчин - опустилась до 4,6% с 4,7%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) остался на уровне 10,9%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.