Акции iRobot подешевели на 40% на слухах о возможной блокировке сделки с Amazon

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Котировки производителя потребительских роботов iRobot Corp. рухнули после сообщений СМИ о том, что Еврокомиссия планирует заблокировать сделку с Amazon.com Inc..

Представители ЕК уведомили Amazon, что одобрение на покупку iRobot за $1,7 млрд, скорее всего, не будет выдано, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ранее сообщалось, что Amazon пропустил дедлайн для подачи на рассмотрение Еврокомиссии предложений, которые могли бы ослабить опасения регулятора, связанные с негативными последствиями сделки для конкуренции в сегменте.

Amazon объявил о приобретении iRobot, выпускающей, в частности, роботы-пылесосы Roomba, в августе 2022 года. Результаты проверки, проведенной ЕК, показали, что сделка может ограничить конкуренцию на европейском рынке роботов-пылесосов.

Акции iRobot подешевели почти на 40% на дополнительных торгах в четверг.