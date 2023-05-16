AmRest закрыл сделку по продаже российского бизнеса KFC

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ресторанный холдинг AmRest, управляющий ресторанами KFC в России, закрыл сделку по продаже своего бизнеса в России компании "Смарт Сервис Лтд", следует из информации на сайте Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании.

Сумма сделки составила 100 млн евро. В результате российской компании досталось около 215 ресторанов KFC в России.

Изначально AmRest договаривался о продаже своих ресторанов ООО "Альмира", однако затем холдинг подписал новое соглашение - уже со "Смарт Сервис".

Российская компания также выступила покупателем бизнеса Yum! Brands, Inc. В рамках сделки стороны договорились, что "Смарт Сервис" проведет ребрендинг сети, а KFC переименуется в "Ростик'с". В сообщении речь идет о более 100 ресторанах, также "Смарт Сервис" будет ответственна за ребрендинг других франчайзи в РФ.

В России работали около тысячи ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands - ООО "Ям Ресторантс Раша" - управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе, включая 215 ресторанов холдинга AmRest.