Продажи топлива на Петербургской бирже в 2023 году выросли до рекордных 31 млн т

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Реализация нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в 2023 году выросла по сравнению с 2022 годом на 6,4% до 31 млн тонн. Этот годовой объем стал рекордным для продаж топлива на СПбМТСБ, говорится в сообщении биржи.

Общий объем торгов нефтепродуктами за декабрь 2023 года также является рекордным. Он составил 3,317 млн тонн, что на 19,7% больше, чем в ноябре 2023 года, а также на 14,1% больше показателя за аналогичный период 2022 года.

Реализация на бирже за 2023 год бензина Премиум-95 выросла до 3,631 млн тонн (+2,5%), дизельного топлива – до 14,753 млн тонн (+7,9%), авиакеросина – до 1,647 млн тонн (+19,6%). Показатель объема торгов бензином Регуляр-92 снизился до 6,018 млн тонн (-3,7%).

Оборот торговли топливом на СПбМТСБ в 2023 году достиг 1,616 трлн руб.

Секция "Нефтепродукты" является ключевой на бирже, через СПбМТСБ реализуется каждая четвертая тонна топлива на внутреннем рынке РФ.