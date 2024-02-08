Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

Китай в 2023 году стал основным покупателем мяса птицы и говядины из РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Китай по итогам 2023 года стал основным покупателем российских мяса птицы и говядины. Основной объем баранины импортировал Иран, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус". Их озвучил помощник руководителя службы Артем Даушев в ходе круглого стола в рамках 31-й международной выставки "Продэкспо-2024".

Так, Китай в прошлом году импортировал из РФ 132,9 тыс. тонн мяса птицы и 21,5 тыс. тонн говядины, Иран – 10,3 тыс. тонн баранины. Наиболее крупными покупателями свинины стали Вьетнам – 85,1 тыс. тонн и Белоруссия – 78,8 тыс. тонн. Больше всего готовой мясной продукции купил Казахстан – 48,9 тыс. тонн.

В 2023 году 16 стран открыли свои рынки для поставок из РФ 47 видов животноводческой продукции. Драйверами роста поставок являются государства ЕАЭС и СНГ (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Азербайджан), Азии (Китай, Вьетнам, Монголия), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), Африки (Бенин, Кот д`Ивуар).

Как отметил Даушев, основными факторами успешного экспорта являются соответствие требованиям зарубежных стран, усиленный контроль качества и безопасности экспортируемой продукции, качественная проработка материалов, предоставляемых зарубежному компетентному органу, повышение уровня биобезопасности на предприятиях и обеспечение работы в информационных системах в области ветеринарии. В настоящее время в Россельхознадзоре действуют 10 информационных систем.

Россельхознадзор Китай Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Maersk сократил годовую прибыль в 7,5 раза, а выручку - на 37%

Mattel увеличила квартальную чистую прибыль более чем в девять раз

Mattel увеличила квартальную чистую прибыль более чем в девять раз

Что случилось этой ночью: четверг, 8 февраля

Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Интервью с Путиным Такера Карлсона выйдет в ночь на 9 февраля

Прокурор завершил расследование дела Байдена о ненадлежащем хранении документов

Прокурор завершил расследование дела Байдена о ненадлежащем хранении документов

США заявили об убийстве командира группировки "Катаиб Хезболла" в Багдаде

США заявили об убийстве командира группировки "Катаиб Хезболла" в Багдаде

Алиев набирает 92,05% на внеочередных президентских выборах в Азербайджане

В Сенате США заблокировали законопроект об охране границ и помощи Украине

Алиев лидирует на выборах в Азербайджане после подсчета 54,47% голосов

Алиев лидирует на выборах в Азербайджане после подсчета 54,47% голосов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });