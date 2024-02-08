Китай в 2023 году стал основным покупателем мяса птицы и говядины из РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Китай по итогам 2023 года стал основным покупателем российских мяса птицы и говядины. Основной объем баранины импортировал Иран, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус". Их озвучил помощник руководителя службы Артем Даушев в ходе круглого стола в рамках 31-й международной выставки "Продэкспо-2024".

Так, Китай в прошлом году импортировал из РФ 132,9 тыс. тонн мяса птицы и 21,5 тыс. тонн говядины, Иран – 10,3 тыс. тонн баранины. Наиболее крупными покупателями свинины стали Вьетнам – 85,1 тыс. тонн и Белоруссия – 78,8 тыс. тонн. Больше всего готовой мясной продукции купил Казахстан – 48,9 тыс. тонн.

В 2023 году 16 стран открыли свои рынки для поставок из РФ 47 видов животноводческой продукции. Драйверами роста поставок являются государства ЕАЭС и СНГ (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Азербайджан), Азии (Китай, Вьетнам, Монголия), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), Африки (Бенин, Кот д`Ивуар).

Как отметил Даушев, основными факторами успешного экспорта являются соответствие требованиям зарубежных стран, усиленный контроль качества и безопасности экспортируемой продукции, качественная проработка материалов, предоставляемых зарубежному компетентному органу, повышение уровня биобезопасности на предприятиях и обеспечение работы в информационных системах в области ветеринарии. В настоящее время в Россельхознадзоре действуют 10 информационных систем.