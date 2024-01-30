Бывшая "дочка" Paulig запустила под Тверью производство капсульного кофе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Компания "Милфудс" (бывшая "дочка" ушедшей из России финской Paulig) запустила линию по производству капсульного кофе на своем заводе в Тверской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Компания "Милфудс", развивающая кофеобжарочное производство в Тверской области, вслед за расширением ассортимента натурального кофе реализовала еще один крупный инвестиционный проект. На предприятии установлена и запущена новая производственная линия для изготовления кофе в капсулах", - говорится в сообщении.

Инвестиции в реализацию этого инвестпроекта превысили 100 млн рублей.

"Технологически обжаренный натуральный кофе после помола упаковывается в 100% алюминиевую капсулу. Капсулы полностью пригодны для вторичной переработки", - отмечается в пресс-релизе.

В будущем компания планирует расширять предложение в сегменте капсульного кофе. Производитель также продолжит инвестировать в развитие производственного потенциала кофеобжарочного завода, повышая степень промышленной автоматизации предприятия, добавляет пресс-служба.

Кофеобжарочное предприятие в Тверской области работает более 10 лет. Его мощности рассчитаны на производство свыше 25 тыс. тонн кофе в год. Поставки зеленого кофе на завод осуществляются напрямую от производителей более чем десяти стран. Предприятие расположено на территории промышленного парка "Боровлево-2" под Тверью.

Как сообщалось, финская Paulig в начале мая 2022 года закрыла сделку по продаже российского бизнеса - завода по обжарке кофе под Тверью - частному инвестору Викасу Сои. ООО "Паулиг Рус" было переименовано в ООО "Милфудс", затем Сои стал его гендиректором. Торговые марки и рецептура в сделку не вошли.