Бывшая российская "дочка" Paulig расширила ассортимент

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Милфудс" (бывшая "дочка" ушедшей из России финской Paulig) расширила ассортимент кофе Poetti новыми наименованиями, сообщила пресс-служба компании.

Продукция Poetti Soul (бленды Poetti Soul of Havana, Poetti Soul of Rome, Poetti Soul of Istanbul) появится во всех основных каналах торговли уже в феврале.

Директор компании по маркетингу Михаил Глухов через пресс-службу назвал расширение ассортимента "ответом на потребительский запрос в познании и исследовании мира".

В пресс-службе компании "Интерфаксу" сообщили, что производство этой продукции будет зависеть от объемов заказов. "Poetti Soul - это расширение ассортимента в сторону премиальности. На текущий момент план производства блендов линейки Poetti Soul составляет порядка 300 тонн до конца года", - сказали в пресс-службе.

В более долгосрочной перспективе (на 1-2 года) бленды новой линейки имеют потенциал производства свыше 1 тысячи тонн в год.

Кофеобжарочное предприятие компании в Тверской области работает более 10 лет. Его мощности рассчитаны на производство свыше 25 тысяч тонн кофе в год. Поставки зеленого кофе на завод осуществляется напрямую от производителей более чем десяти стран.

Paulig в начале мая 2022 года закрыла сделку по продаже российского бизнеса - завода по обжарке кофе под Тверью - частному инвестору Викасу Сои. ООО "Паулиг Рус" было переименовано в ООО "Милфудс". С 8 июня Сои занял должность его гендиректора. Торговые марки и рецептура в сделку не вошли.