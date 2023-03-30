"Почта России" в 2022 году получила убыток по РСБУ впервые за 9 лет

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Чистый убыток АО "Почта России" по РСБУ в 2022 году составил 27,22 млрд рублей против 265,99 млн рублей чистой прибыли в 2021 году, говорится в отчетности компании. Годовой убыток компания получила впервые с 2014 года.

В пресс-релизе предприятия одной из приоритетной задачей антикризисной команды нового гендиректора "Почты России" Михаила Волкова (возглавил компанию в январе 2023 года) названо улучшение показателей и рост доходов.

Выручка "Почты России" в 2022 году составила 208,44 млрд рублей, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 4%. Доходы от услуг почтовой связи составили 152,78 млрд рублей (снижение на 8,4%), от торговой деятельности - 28,78 млрд рублей (рост на 4,1%), от денежного посредничества - 8,7 млрд рублей (снижение на 1,3%), от прочей деятельности - 18,18 млрд рублей (рост на 31,4%).

Убыток от продаж составил 21,87 млрд рублей против прибыли в размере 8,29 млрд рублей в 2021 году. Убыток до налогообложения составил 31,63 млрд рублей против прибыли в 920,39 млн рублей в предыдущем году.

Себестоимость выросла на 10,6% - до 217,52 млрд рублей.

Внешнеэкономические изменения не могли не сказаться на финансовых результатах "Почты": операционные затраты по итогам года выросли более чем на 16 млрд рублей - увеличились расходы на логистику, стоимость обслуживания техники и т.п., говорится в пресс-релизе.

Кроме того, из-за приостановки работы в России глобальных брендов, сложностей с проведением платежей и транспортных ограничений значительно снизился поток как входящих, так и исходящих международных почтовых отправлений. Выручка компании в трансграничном сегменте сократилась на 11,4 млрд рублей, уточняет компания.

При этом в 2022 году "Почта России" инвестировала 14 млрд рублей в очередную волну повышений зарплат как основного персонала (например, операторов, почтальонов и сортировщиков), так и сотрудников ИТ-подразделений, напоминает компания.