"Деметра-Холдинг" предложил создать перестраховочную компанию для российского АПК

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Руководитель "Деметра-Холдинга" Алексей Грибанов на Всероссийском зерновом форуме предложил создать специализированную перестраховочную компанию для российского сельскохозяйственного сектора. Однако в Минсельхозе на это высказали опасение, что против нее введут санкции.

"Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) внесена в санкционные списки ЕС в феврале 2023 года в рамках десятого, не последнего списка санкций, что сигнализирует об ухудшении ситуации со страхованием. В дальнейшем эта ситуация будет усугубляться. Участники рынка, в том числе и мы, работаем в направлении получения другого страхового покрытия от международных страховщиков. Вместе с тем, есть требование по исключению из полиса ряда ключевых направлений для торговли зерном, таких как Судан, Йемен и другие страны. Кроме того, ужесточаются условия по страховкам, в частности, из покрытия исключается хранение зерна в других государствах, например в Турции. Решением было бы создание отдельной специализированной страховой, перестраховочной компании для российского сельскохозяйственного сектора", - сказал Грибанов.

Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на это отметила, что в этом нет логики.

"Ну создадим мы еще одну страховую компанию, она опять попадет под санкции, потом еще одну, потом опять санкции. В этом нет логики. Все же поняли, что во время санкций не надо создавать ничего и консолидировать, потому что тебя "накроет" и дальше не будет никаких вариантов, поэтому это не наш путь", - сказала она.

Грибанов также сообщил, что компания планирует в перспективе приобретать российский флот, предложив создать государственную программу субсидирования приобретения судов.

"Большинство европейских, канадских, американских судовладельцев осуществляют перевозки грузов из российских портов. Снижение предложения судов под экспортные отгрузки из России в моменте кратно увеличило ставки фрахта. Эти ограничения привели к затруднению экспорта, но благодаря действию дружественных партнеров ситуация выправлена. По нашему мнению, для исключения этой ситуации необходимо иметь долгосрочные отношения по морскому флоту дружественных юрисдикций и конечно приобретать собственный флот. Как только у нас появится такая возможность, мы с удовольствием будем это делать. Возможным решением для стимулирования экспортеров приобретать собственный флот могла бы быть государственная программа субсидирования приобретения судов", - добавил он.

"Деметра-Холдинг" объединяет активы в области экспортной логистики и трейдинга. В его состав входят крупнейшие российские зерновые терминалы - "Новороссийский зерновой терминал" (100%), "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес", а также 100% маркетплейса для аграрного бизнеса поле.рф и более 75% доли Smartseeds - цифровой платформы для перевозок зерна в России. Кроме того, он владеет 100% акций зернового трейдера "Деметра Трейдинг", Октябрьского элеватора, Ипатовского комбината хлебопродуктов и Дишнинского элеватора.

Владельцы холдинга - являются ВТБ (45%), компании "Гранум" (27,5%), "Валиансия" (16,71%), "СПН" (10,78%, Marathon Group Александра Винокурова).