ExxonMobil планирует обратный выкуп акций на $20 млрд в 2024 году

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. (ExxonMobil) планирует наращивать добычу и сокращать расходы в ближайшие годы, рассчитывает существенно увеличить прибыль и уровень поощрения акционеров.

Компания повысит объем обратного выкупа акций после закрытия сделки по покупке Pioneer Natural Resources Co. в первом полугодии 2024 года, говорится в пресс-релизе. В 2024 и 2025 гг. она будет направлять на эти цели по $20 млрд по сравнению с $17,5 млрд в 2023 году.

В соответствии с обновленным планом ExxonMobil на период до конца 2027 года, компания планирует добиться ежегодной экономии на расходах в $6 млрд в дополнение к $9 млрд, уже сэкономленным с 2019 года.

Согласно прогнозу, добыча углеводородов повысится до 3,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) в 2024 году и до 4,2 млн б.н.э./сут. в 2027 году благодаря наращиванию производства в Пермском бассейне и Гайане. Для сравнения: в третьем квартале 2023 года добыча составляла 3,688 млн б.н.э./сут.

Потенциал прибыли в сегменте разведки и добычи (upstream) к 2027 году увеличится более чем вдвое по сравнению с уровнем 2019 года благодаря инвестициям в высокодоходные проекты с низкой себестоимостью добычи, говорится в сообщении ExxonMobil.

Компания добилась хорошего прогресса в реализации плана сокращения к 2030 году выбросов в сегменте upstream на 40-50% по сравнению с уровнями 2016 года, отмечается в пресс-релизе. На данный момент он выполнен почти наполовину.

Капиталовложения и затраты на геологоразведку ExxonMobil в 2024 году составят $23-25 млрд, а в 2025-2027 гг. - от $22 до $27 млрд в год. Средняя доходность капиталовложений будет составлять примерно 30%, причем более 90% инвестиций, вероятно, окупится менее чем через 10 лет, ожидают в компании.

ExxonMobil также планирует направить более $20 млрд на реализацию возможностей по снижению вредных выбросов в период до конца 2027 года.

Акции компании прибавляют в цене 0,6% на предварительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 9%.